الشرطة التركية تعتقل متضامين مع القدس بتظاهرة في إسطنبول

اعتقلت الشرطة التركية في إسطنبول، السبت، حوالي 10 متظاهرين خلال تظاهرة ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وتجمّع المتظاهرون في حي كاديكوي على الضفة الآسيوية لمضيق البوسفور، ورفعوا العلمين التركي والفلسطيني، ولف بعضهم أعناقهم بالكوفية الفلسطينية مرددين شعارات مناوئة للولايات المتحدة وإسرائيل.

وتدخلت الشرطة بعنف لاعتقال حوالي 10 متظاهرين، فثبّتت بعضهم أرضا وكبّلت أيدي آخرين خلف ظهورهم.

وشهدت تركيا في الأيام القليلة الماضية تظاهرات ضد قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. لكن شرطة إسطنبول غالبا ما تقمع الاحتجاجات التي يشارك فيها معارضون للحكومة.

.ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المسلمين إلى التزام الهدوء في رد فعلهم على الاعتراف الأميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف أردوغان، السبت، إن المحتجين يجب أن يتصرفوا في نطاق القانون والديمقراطية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.