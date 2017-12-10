وزير خارجية البحرين: لا يمكن أن يستمر إرهاب “حزب الله” من دون رادع

أكد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد ، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ، سوف يهدد عملية السلام، معربا عن ثقته في التزام الولايات المتحدة بأمن واستقرار المنطقة.

وقال الشيخ خالد بن أحمد في كلمته في “حوار المنامة للأمن الإقليمي 2017” ي دورته الـ13 أمس، إن القرار سيعطل المبادرات والمفاوضات للتوصل إلى الحل النهائي المأمول، ويعد مخالفة واضحة للقرارات الدولية التي تؤكد على الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وعدم المساس بها، وعلى ان القدس الشرقية هي أرض محتلة يجب انهاء احتلالها، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن أن نبني بلدانا حديثة على اساس ادعاءات قديمة”.

غير أنه أكد على أهمية الحفاظ على الدور المحوري للولايات المتحدة، للتوصل الى حل الدولتين استنادا الى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأضاف “إن الميلشيات الانقلابية في اليمن رفضت القيام باي دور ايجابي في بناء اليمن ، وانقلبت على النظام الشرعي وسعت لتأسيس دولة إرهابية خاضعة لإيران، وهو ما لن نسمح به وسنتصدى له بكل قوة”.

وأشار إلى “ما يقوم به “حزب الله” الإرهابي في لبنان ، حيث يقدم نموذجا لما يمكن ان يحدث في حال سيطرة منظمة ارهابية على زمام الأمور والتحكم في القرار السياسي، إذ لم يحترم قوانين وعادات لبنان ولم يلتزم بإرادة الشعب اللبناني وإنما يتلقى أوامره من إيران ، ويعد سببا رئيسيا في استمرار الأزمة السورية، ويقوم بتهريب الأسلحة والمتفجرات وتدريب الإرهابيين للقيام بعمليات إرهابية في البحرين والكويت وغيرهما من الدول”، مشددًا على أنه لا يمكن أن يظل هذا الحزب في ممارساته الإرهابية في كل مكان دون ردع.

وأوضح الشيخ خالد بن أحمد ، أن القرارات التي اتخذتها البحرين والسعودية والإمارات ومصر بمقاطعة قطر ، جاءت بعد ممارسات قطرية امتدت لعقود، “واستهدفت أمننا واستقرار اوطاننا، ومحاولات لتقويض الأمن الوطني والسلم المجتمعي في البحرين وقلب نظام الحكم بمساعدة أطراف مرتبطة بها، إضافة إلى تمويل العمليات الإرهابية في دول أخرى”، مؤكدًا أن “اللجوء كان دائما للحوار الأخوي والهادئ، وبالتعاون الوثيق بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي، من أجل الحفاظ على وحدة دول المجلس، لكن دون جدوى ودون ان تتوقف هذه الممارسات الإرهابية، فكان لابد من التصدي بحسم لهذه السياسات والممارسات العدائية والإرهابية، مع استعداد الدول الأربع لإعادة علاقاتها مع قطر إلى ما كانت عليه من قبل، شريطة أن تلتزم قطر بالاتفاقات التي وقعت عليها بالفعل، وتوقف دعمها للإرهاب وتقويضها لبلداننا وتدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى”.

وأشار إلى أن التحالف الستراتيجي مع الولايات المتحدة وبريطانيا أمر حيوي لضمان أمن وسلامة الخليج العربي ، منتقدا الدور الذي تقوم به ايران، مؤكدًا أنها من اكثر الدول التي تقوم بتقويض الأمن في المنطقة وزعزعة الحكومات ودعم الميلشيات الإرهابية لتنفيذ أجندة خاصة بها.

وقال إن امن واستقرار المنطقة يواجهان تحديات كثيرة وخطيرة وفي مقدمتها انتشار الإرهابيين، مشيرا الى الدور الهام الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في توفير وتيسير المساعدات للمناطق المتضررة من خلال مركز الملك سلمان للاغاثة والأعمال الإنسانية. وأفاد بأن الاحترام المتبادل لسيادة الدول والتزام جميع الدول بعدم التدخل في الشؤون الداخلية من أهم خطوات اعادة الأمن والاستقرار للمنطقة.

وجدد موقف البحرين الداعم للجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي لتخليص المناطق التي كان يحتلها “داعش” من بقايا الإرهابيين، وضمان عودة سكان الموصل إلى ديارهم.

من جانبه، اعتبر وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش ، ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بمثابة هدية للتطرف، مشيرا الى أن المتطرفين والمتشددين سيستخدمون ذلك لتصعيد لغة الكراهية.