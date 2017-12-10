لاسن زارت معهد حاصبيا الفني

زارت سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن برفقة النائب أنور الخليل، معهد حاصبيا الفني، حيث كان في استقبالها مدير المعهد رفيق نجاد والهيئة التعليمية.

وبعد جولة على اقسام المعهد ومختبراته، أشاد الخليل بالنتائج “المتفوقة التي يحصدها المعهد في الامتحانات الرسمية كل عام”، فيما أبدت لاستن اعجابها بالمعهد.

وكان المعهد الفني حاصبيا قد أقام احتفال تخريج لطلابه في دار حاصبيا، برعاية النائب الخليل وفيصل الخليل، وتخلله توزيع الشهادات على الطلاب الناجحين في الامتحانات الرسمية.

وشكر مدير المعهد الراعيين لمساهمتهما في تجهيز مختبرات المعهد، وفي كافة الاختصاصات.

واختتم الاحتفال بحفل كوكتيل.