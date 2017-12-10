بو صعب في افتتاح احتفالات الميلاد في ضهور الشوير: القدس عربية وستبقى

نظمت بلدية الشوير – عين السنديانة، بالتعاون مع جمعية لجنة مهرجان عيد المغتربين في ضهور الشوير، نشاطات متنوعة لمناسبة عيد الميلاد، فأضيئت الشجرة والمغارة والكنائس في البلدة، في حضور مستشار الرئاسة للتعاون الدولي الوزير الياس بو صعب والسيدة جوليا بطرس وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والبلدية والوجوه الاعلامية.

ولطالما تميزت احتفالات الميلاد في ضهور الشوير برسائلها الانسانية والوطنية، هذا العام الوجهة فلسطين المحتلة، فكانت تحية خاصة تضامنا مع القدس ووزعت الشموع والشالات الفلسطينية دعما للقضية، خلال احتفال شعبي حاشد شارك فيه المواطنون من مختلف المناطق على وقع المفرقعات النارية والموسيقى الميلادية التي صبغت سماء البلدة بأجواء من الفرح جسدت الميلاد.

وكان لبو صعب كلمة شكر فيها رئيس بلدية الشوير وعين السنديانة الياس اديب صوايا، وقال: “هذا العام احتفالات الميلاد في ضهور الشوير مميزة ايضا، فبعد ان تليت الصلوات في العام الماضي ليعود السلام لسوريا والعراق بعد القضاء على الارهاب، اردناها السنة تحية لفلسطين وخصوصا بعد قرارات سايكس – بيكو ووعد بلفور الجائرة، ترتكب اليوم مجددا جريمة جديدة بحقها، وتقررت إضاءة الشجرة وكنائس البلدة كافة كتحية للمسجد الاقصى وكنيستي المهد والقيامة، فالقدس عربية والمسيحيون والإسلام صوت واحد لها وستبقى دوما عربية. ونقول لاهلنا في فلسطين نحن قوم لا نقبل بالظلم ولن ننسى القضية”.

وطلب من الجميع الصلاة لها.

تضمن النشاط تراتيل في كنائس البلدة الارثوذكسية والكاثوليكية وترانيم بيزنطية مع جوقة القديس استفانوس وريسيتالا ميلاديا أحيته الاوركسترا الهارمونية الوطنية التابعة لموسيقى قوى الامن الداخلي وجوقة شبيبة مار الياس انطلياس، بالإشتراك مع جوقة مدرسة الفرير الجميزة والما من جمعية ايمان ونور مرافقين بأداء منفرد للسيدة نسرين الحصني بقيادة العقيد زياد مراد قائد موسيقى قوى الامن الداخلي.

تلا الاحتفال افتتاح معرض للنبيذ اللبناني في فندق “وان تو وان” الذي يفتح ابوابه امام الحضور لمدة يومين بمشاركة عدد كبير من مؤسسات النبيذ المحلية. ونظم عرض مميز للاولاد “Le Prince Crapaud” لعبدو حكيم على مسرح اوتيل “كناري”. وسيمتد برنامج الميلاد الى الاحد 10 الحالي وسيتضمن ريسيتالا ميلاديا في كنيسة سيدة الانتقال للموارنة عند السادسة مساء بمشاركة من جمعية سعادة السماء قرية الانسان للاب مجدي علاوي بالاشتراك مع كورال عراقي وستتخلله شهادة حياة.

وشجرة الميلاد وزينة ضهور الشوير هذا العام قدمت بمبادرة خاصة من بو صعب وصوايا اللذين آثرا دعم نشاطات البلدة على مدار السنة.