تدابير أمنية مشددة في محيط السفارة الاميركية في عوكر تسبق التظاهرة الاحتجاجية

قطعت كل الطرقات المؤدية الى السفارة الأميركية في عوكر، ووضعت الاسلاك الشائكة عند مفترق ضبية – عوكر على بعد كيلومتر من السفارة.

هذا وفرضت القوى الامنية من جيش وقوى أمن داخلي وفرقة مكافحة الشغب تدابير أمنية مشددة في محيط السفارة الاميركية في عوكر، قبيل التظاهرة الاحتجاجية على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن القدس والتي ستنفذها حركة الناصريين المستقلين – المرابطون والأحزاب والقوى والمنظمات الشبابية اليسارية والفصائل الفلسطينية، تحت شعار “شدوا الرحال الى فلسطين” عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد.