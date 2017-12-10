محلياتالأحد 10 كانون أول 2017 تدابير أمنية مشددة في محيط السفارة الاميركية في عوكر تسبق التظاهرة الاحتجاجية قطعت كل الطرقات المؤدية الى السفارة الأميركية في عوكر، ووضعت الاسلاك الشائكة عند مفترق ضبية – عوكر على بعد كيلومتر من السفارة. هذا وفرضت القوى الامنية من جيش وقوى أمن داخلي وفرقة مكافحة الشغب تدابير أمنية مشددة في محيط السفارة الاميركية في عوكر، قبيل التظاهرة الاحتجاجية على قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب بشأن القدس والتي ستنفذها حركة الناصريين المستقلين – المرابطون والأحزاب والقوى والمنظمات الشبابية اليسارية والفصائل الفلسطينية، تحت شعار “شدوا الرحال الى فلسطين” عند الحادية عشرة من قبل ظهر الأحد. كلمات مفتاحية: السفارة الاميركيةالقدستدابير أمنيةعوكرالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام