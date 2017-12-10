أردوغان: إسرائيل دولة احتلال تلجأ إلى الترهيب

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار ترامب بشأن القدس مؤكدا أنه باطل ومرفوض. وانتقد بشدة إسرائيل معتبرًا أنها دولة احتلال تلجأ إلى الترهيب وتضرب الشبان والأطفال الفلسطينيين، مؤكدًا أن أنقرة لن تعترف بالقرار الأميركي بشأن اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف: “أن يكون المرء قويا لا يعني أنه على حق. إن مهمة قادة الدول الكبرى هي أن ينشروا السلام لا أن يتسببوا بالنزاعات”.

وبحسب وكالة أنباء الأناضول الحكومية، أجرى أردوغان مشاورات هاتفية خصصت لموضوع القدس مع العديد من القادة بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتستضيف إسطنبول الأربعاء قمة لمنظمة التعاون الإسلامي ستبحث ملف القدس.

وعادت العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى طبيعتها العام الفائت بعد أزمة دبلوماسية تسبب بها في 2010 هجوم إسرائيلي على سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية، كانت تحاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وأسفر عن مقتل ناشطين أتراك.

ورغم تكثيف التعاون بين البلدين، لا يزال أردوغان ينتقد سياسة إسرائيل حيال الفلسطينيين.