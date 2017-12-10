فرعون جال في الاشرفية مطلعا على زينة الميلاد

جال وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في منطقة الأشرفية، للاطلاع على الزينة الميلادية التي تم تجهيزها. وكانت وقفة لفرعون في ساحة ساسين، يرافقه نائب رئيس بلدية بيروت ايلي اندريا، رئيس جمعية تجار الأشرفية طوني عيد ورئيس جمعية تجار الرميل ايلي شويتي.

واشاد فرعون بالزينة التي تم تحضيرها، شاكرًا جميع من ساهم فيها من البلدية الى جمعيات التجار والمجتمع المدني، مؤكدا أن بيروت تستحق دوما الأفضل وأبناءها بأمس الحاجة للاحتفال بالحياة والفرح.

وأضاف: “شجرة العيد ترمز الى الحياة التي نريدها لأبناء بيروت، وزينتها الجميلة ترمز الى الأعمال الصالحة التي نحن بأمس الحاجة إليها اليوم، كبيروتيين ولبنانيين”.

وتابع: “الزينة الميلادية تدخل الحياة التي نريدها في بيروت اي حياة سلام، سلام اهلي وسياسي وحركة اقتصادية واحترام واعتراف بالاخر والسلام في بيروت ينعكس على لبنان ووحدته، ويدخل البهجة الى القلوب لتتكامل مع المعاني الروحية للعيد”، آملا أن تحمل سنة 2018 الاستقرار للبنان والخير لشعبه.