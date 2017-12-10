الخارجية اللبنانية تعترض وتستنهض الطاقات مواكبة للتحرك الديبلوماسي بشأن القدس

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، ان لبنان وثق موقفه من القرار الصادر عن الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب، بشأن اعلان الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس كعاصمة لاسرائيل وعن نيتها نقل سفارتها اليها، إذ أدرج فقرة حول استنهاض الطاقات الوطنية والشعبية والثقافية العربية لمواكبة التحرك الدبلوماسي الخاص بقضية القدس. كما سجل لبنان اعتراضه على عدم ملاقاة بنود القرار لمستوى خطورة القضية، بما يعكس التزام لبنان عدم عرقلة إصدار القرار، مع مطالبته بالمزيد من الاجراءات على النحو الذي يرقى الى مستوى الانتهاك غير المسبوق للمدينة المقدسة بمضامينها كافة، وبما ينسجم والكلمة التي ألقاها وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مقر الجامعة العربية.