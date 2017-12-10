باسيل استقبل لحود وهنأه بالأمانة العامة للمجلس الكاثوليكي

استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في دارته في البترون، الأمين العام للمجلس الأعلى للروم الكاثوليك المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، وهنأه بانتخابه بالإجماع أمينا عاما وبارك له شهادة التقدير التي نالها من المنظمة العالمية للكرمة والنبيذ في باريس، تقديرا لجهوده في إنجاح أيام النبيذ اللبناني في لوس انجلوس وسان فرانسيسكو، وكان بحث في المشاريع المشتركة بين وزارتي الخارجية والزراعة في إطار تسويق المنتجات اللبنانية في الأسواق الخارجية وبلاد الاغتراب.