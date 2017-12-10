نرفض أي سياحة عسكرية على الأراضي اللبنانية.. حاصباني: النأي بالنفس يعني عدم زجّ لبنان بصراعات المنطقة

إعتبر نائب رئيس الحكومة ووزير الصحة وغسان حاصباني أن النأي بالنفس يعني عدم زجّ لبنان بصراعات قائمة في المنطقة وجلب نتظيمات وأفراد مسلحين لهم طابع عسكري أو حتى غير عسكري إلى لبنان لأن ذلك قد يؤثّر على الإستقرار فيه ويجعل منه كمنصّة لمشاكل الآخرين ولمواجهات الآخرين.

حاصباني وفي حديث لـ”mtv” رفض أي سياحة عسكرية كما ظهر بفيديو قيس الخزعلي وهو يجول برفقة قياديين في “حزب الله” عند الحدود اللبنانية الجنوبية وفي شريط آخر يتضمّن مقاتلين عراقيين وأفغان بزي مقاتلين لـ”حزب الله” وهم يعاينون المناطق الحدودية في جنوب لبنان، مضيفًا أن هذا التصرّف مضرّ وخطير على لبنان ويجب عدم القبول به على الإطلاق والتعامل مع هذه الحالات بالأطر القانونية وبأسرع وقت ممكن.

كما تخوّف من محاولات لزج الجيش والدولة في مواجهات غير محسوبة، وأضاف: “يجب ان نتفادى مغامرات تزج لبنان في مشاكل ومواجهات كبرى هو غير قادر على تحمّلها في وضعه الإقتصادي والإجتماعي الحالي الدقيق والهشّ. وكي لا تؤخذ هذه المغامرات على عاتق جهات غير معروفة أو غير مسؤولة عن لبنان تحديدًا، يجب ألّا يصبح لبنان منصّة لإستضافة أي شخص لديه أي نية تصعيد عسكري على الأراضي اللبنانية خارج الشرعية اللبنانية”.