العريضي: قرار ترامب بإعلان القدس عاصمة لاسرائيل جاء في سياقه الطبيعي

رأى عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” الوزير السابق والنائب غازي العريضي ، أن قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلان القدس عاصمة لاسرائيل ، جاء في سياقه الطبيعي، وفي توقيته الطبيعي، وليس ثمة أي مفاجأة فيه.

وإعتبر العريضي في حديث إلى صحيفة “النهار الكويتية”، أن هذا القرار يعني قتل حل الدولتيْن، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية وليس البحث عن تسوية لها.. وهو قتل كامل لعملية السلام، محذراً من أنه سيؤدي الى المزيد من التطرف وبالتالي الى حرب دينية أكبر وأخطر على مستوى العالم أجمع.

وأكد أنه رغم الصورة السوداء على مستوى عقول العرب ومصيرهم، ثمة ثلاثة عناصر مضيئة لا يمكن التغاضي عنها ألا وهي: ارادة الشعب الفلسطيني، والمقاومة في لبنان ، والعالم الجديد الذي يتشكل في ظل هذه المرحلة الجديدة من الصراع.

وشدد العريضي على انه من غير المقبول والمسموح أن يتم التفريط بهذه اللحظة، داعياً لـموقف فلسطيني واحد، وانتفاضة فلسطينية موحدة على جميع المستويات السياسية والفكرية والثقافية والعلمية والدبلوماسية والاعلامية وفي كل الاتجاهات الميدانية على الأرض لمواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

ورداً على سؤال، قال العريضي إن هذه هي اللحظة المناسبة لبداية حوار عربي – إيراني لوضع كل الطاقات بوضوح على جدول أولويات واضح نطرح فيه كل قضايانا، خصوصاً أن شظايا وارتدادات هذا القرار لن ينجو منها أحد.