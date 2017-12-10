الحريري مرتاح لنتائج إجتماع باريس: لبنان ليس متروكاً

أعربت أوساط وزارية قريبة من رئيس الحكومة سعد الحريري ، عن ارتياحها للنتائج التي أفضى إليها اجتماع “مجموعة الدعم الدولية للبنان”، الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس ، وما خلص إليه من قرارات تصب في مصلحة لبنان ودعم استقراره وسيادته.

وأكدت المصادر نفسها لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن أهم ما في الاجتماع أنه أكد على استمرار الدعم الدولي للبنان، كحاجة للاستقرار والسلم الدوليين في المنطقة، وهذا ما تجلى في الإعلان عن ثلاثة مؤتمرات داعمة للبنان تعقد في الأشهر القليلة المقبلة، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدل على أن لبنان ليس متروكاً وهو يحظى برعاية دولية شاملة، بالرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

ونقلت المصادر عن الرئيس الحريري ، ارتياحه لنتائج إجتماع باريس وانعكاساتها على أوضاع لبنان ، في وقت ستباشر الحكومة في المرحلة المقبلة اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير لمواكبة نتائج اجتماع مجموعة الدعم الدولية، سيما ما يتصل بالعمل على الشروع بإصلاح اقتصادي واجتماعي يحارب الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن هذا الاجتماع وما سيليه من مؤتمرات دولية، كلها تشكل محطات دعم قوية للبنان وحكومته وللرئيس الحريري الذي أثبتت التجربة أنه عنصر أساسي من عناصر المعادلة في التركيبة السياسية في لبنان .

وكشفت، أن المرحلة المقبلة ستشهد تزخيماً في عمل الحكومة ، في إطار مواكبة نتائج الاجتماع، في إطار الخطوات المطلوبة منها لتنفيذ برنامج إصلاحي يلاقي ما صدر عن الاجتماع، حيث يُتوقع عقد أكثر من جلسة أسبوعياً لمجلس الوزراء، لبت عدد من الملفات العالقة، ومن بينها النفط والكهرباء والبدء بتنفيذ خطوات إصلاحية لمكافحة الفساد وتفعيل عمل المؤسسات الدستورية.

وقالت إن هناك جلسة للحكومة الخميس المقبل سيتصدر موضوع النفط جدول أعمالها.