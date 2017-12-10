أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن “إيران ليس لديها مشكلة مع السعودية إذا أوقفت الأخيرة قصف اليمن، وأوقفت سعيها للصداقة مع إسرائيل والركوع أمامها”.

وأضاف روحاني خلال حديث له في مجلس الشورى الإيراني اليوم الأحد “نقبّل أيدي قوى المقاومة التي وفّرت الأمن للعراق وسوريا ولبنان، أما اليمن فسيكون آمناً قريباً”.

الرئيس الإيراني أشار إلى أن “قوى المقاومة قامت بعمل عظيم وبثّت اليأس في نفوس الاستكبار العالمي والصهيونية”، مشدداً على أن “المنطقة باتت أكثر أمناً”.

وحول قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجعل القدس عاصمة لإسرائيل قال روحاني “سنقوم بكل ما في وسعنا دعماً للشعب الفلسطيني”، مؤكداً على أن “أميركا والصهيونية لن تنجحا في مؤامرتهما ضد القدس، وسيأتي اليوم الذي تحرر فيه الشعوب المسلمة القدس الشريف أولى القبلتين”.