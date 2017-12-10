درويش خلال اضاءة شجرة الميلاد في مشغرة: لتكن القدس عاصمة لنا جميعا

احتفلت بلدة مشغرة بإضاءة شجرة الميلاد، عند مدخلها، وذلك باحتفال دعت اليه جمعية Cles de la Patience، برعاية راعي ابرشية الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش وحضوره، ومشاركة النائب السابق لرئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، النائب السابق فيصل الداوود، الشيخ محمد حمادي، امام البلدة الشيخ عباس ذيبة، رئيس البلدية جورج الدبس، رئيس دير القديسة تقلا عين الجوزة الأب سليمان جرجورة والآباء: عماد الحاج، زاكي التن ومتري الحصان والشماس الياس إبراهيم، رئيسة الجمعية غيتا عجيل وجمهور كبير من أبناء البلدة.

وقبل اضاءة الشجرة القى المطران درويش كلمة وجه فيها تحية تضامن مع القدس وقال: “في حين نضيء شجرة الميلاد هنا نتوجه بعقولنا وافكارنا الى القدس الحبيبة، القدس كنيسة القيامة والمسجد الأقصى، القدس عاصمة الجميع. صحيح اننا نضيء شجرة الميلاد اليوم، لكننا في نفس الوقت نصلي الى الرب لكي نكون موحدين في مطلبنا في ان تكون مدينة القدس عاصمة الجميع، لكي يقف المسيحيون والمسلمون في كل انحاء العالم موقفا واحدا للمطالبة بأن تكون القدس عاصمة لنا جميعا، وان تكون عاصمة السلام في العالم”.

وأضاف: “هذا السلام الذي نحتفل به اليوم بمجيء يسوع، وميلاد السيد المسيح، يدفعنا الى طرح السؤال: لماذا ليس هناك لغاية اليوم سلام في العالم؟. ربما لأننا ما زلنا بعيدين عن الرب، وكلما نقترب من الله كلما دخل السلام الى قلوبنا”.

وختم درويش: “أتمنى لكم اعيادا مباركة، وانشاء الله يعطينا الرب فعلا السلام الحقيقي، ونحن بوجود أصحاب الفضيلة والحضور الكريم نحتفل اليوم بالإضافة الى عيد الميلاد، بأخوتنا الراسخة في بلدة مشغرة وفي لبنان”.