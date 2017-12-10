اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تجري تدريبا على تعقب الصواريخ

اعلنت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية إن الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية ستجري تدريبات على تعقب الصواريخ على مدى يومين تبدأ غدا الاثنين فيما تتصاعد التوترات في المنطقة بشأن برامج الأسلحة الكورية الشمالية سريعة التطور.

وأضافت قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية أن التدريبات ستكون سادس تدريب لتبادل المعلومات والخبرات في تعقب الصواريخ الباليستية بين الدول الثلاث.

ولم تفصح ما إذا كان نظام “ثاد” للدفاع الصاروخي المثير للجدل سيكون جزءا من تلك التدريبات.