تدابير سير في الضاحية تزامنا مع مسيرة “القدس”

صـدر عـن المديرية العامة لـ”قوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة” البلاغ التالي: الساعة 15.00 من بعد ظهر الاثنين 11/12/2017 ، ستقام مسيرة شعبية حاشدة نصرة للقدس في محلة الضاحية الجنوبية – أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومن المتوقع حضور حشد غفير من المواطنين. سيتم قطع الطريق من جسر المشرفية حتى محلة الكفاءات على المسلكين، وتحويل السير الى الطرقات الفرعية المجاورة اعتبارا من الساعة 12:00 من التاريخ المذكور ولحين انتهاء المسيرة. لذلك يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال “قوى الامن الداخلي” وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.