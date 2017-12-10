موارنة من اجل لبنان: لعدم التهاون مع المعتدين على الاملاك العامة والجيش في عوكر

طالب “تجمع موارنة من أجل لبنان” القضاء بالاقتصاص وعدم التهاون مع المعتدين على الاملاك العامة والجيش في عوكر، معتبرا أن الأمن اللبناني والقوانين المرعية الإجراء فوق كل إعتبار.

واعتبر التجمع في بيان أن الدفاع عن القدس ليس مسألة ثانوية بل أساسية، ولكن ذلك لا يعني السماح لبعض الموتورين بإضاعة البوصلة وانتهاك السيادة اللبنانية، لاسيما أن لبنان، شعبا ومؤسسات، كان المتقدم بموقفه في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقرارات الدولية، ورد الجميل له لا يكون بالشغب والتعدي.