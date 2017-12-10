الأمن الداخلي: إصابة 19 عنصرًا وتوقيف 10 أشخاص في عوكر

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة ما يلي:

الساعة 11:00 من صباح اليوم 10/12/2017 واثناء تنظيم اعتصام في محلة عوكر قرب السفارة الأميريكية رفضاً لقرار الرئيس ألاميريكي، أقدم بعض المتظاهرين على إحراق الإطارات والقيام بأعمال شغب والإعتداء على الممتلكات العامة في المحلة ورمي الحجارة وقنابل المولوتوف على عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين حفظ الأمن والنظام.

وبعد إصرارهم على القيام بأعمال الشغب وعدم محافظتهم على سلمية الإعتصام وإصابة عدد من العناصر، اضطرت القوة إلى تفريقهم.

أصيب 19 عنصراً من قوى الأمن الداخلي بجروح مختلفة ويخضع أحدهم لعملية جراحية جراء تعرضه لإصابة دقيقة في وجهه.

تم توقيف 10 أشخاص يشتبه بقيامهم بأعمال شغب، بينهم 4 مواطنين لبنانيين و 6 من الجنسية الفلسطينية.

التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص.