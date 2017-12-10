علوش: ظهور الخزعلي في الجنوب جواب مباشر من “حزب الله” على “النأي بالنفس”

إعتبر القيادي في تيار “المستقبل” مصطفى علوش ، أن ظهور أحد أبرز قياديي “الحشد الشهبي” قيس الخزعلي في الجنوب، هو جواب مباشر على مسألة “النأي بالنفس” التي أكدنا أن “حزب الله” لا يمكنه أن يلتزم بها، باعتبار أنه جزء من “الحرس الثوري” الإيراني، وبالتالي من واجباته أن يتعاون معه.

وأضاف علوش لصحيفة “السياسة” الكويتية، أن هذا أحد الدلائل المباشرة على أن الحزب لا يمكنه أن يلتزم “النأي بالنفس”، كونه مجبر على القيام بما يقوم به، لأنه عسكر ينفذ الأوامر، مستبعداً تصعيداً عسكرياً من جانب “حزب الله” في الجنوب، لأنه لو كان الحزب يريد القيام بعمل عسكري، لكان فعل منذ وقت، لأنه يحسب حساب ذلك، عدا عن أنه، كما “الحشد الشعبي” ليسا جاهزين.