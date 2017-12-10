“الناصريون الأحرار”: طريق القدس لا تمر من عوكر والجيش اللبناني ليس عدوا

أبدت حركة الناصريين الأحرار استنكارها الشديد للتعرض للقوى الأمنية اللبنانية والجيش اللبناني في التظاهرة التي شارك فيها مجموعات تدور في فلك حزب الله قرب السفارة الأميركية في عوكر.

وأعلن رئيس مجلس القيادة زياد العجوز بأن مثل هذه الأعمال الغوغائية تنم عن ثقافة وأخلاق حزب الله وأتباعهم..فلا طريق القدس تمر من عوكر ولا الجيش اللبناني هو العدو ليتم رشقه بالحجارة ولا أهالي منطقة النقاش هم أبناء المستوطنات الصهيونية ليتم ترهيبهم .

وأضاف، لقد كان لنا في حركة الناصريين الأحرار الشرف في المشاركة في تظاهرات يوم الجمعة في بيروت الداعمة للقدس وبشكل فاعل ومنظم وملموس.

وأضاف: “لقد رفضنا اليوم المشاركة في تظاهرة عوكر لأننا كنا على يقين بأن حزب الله سيوعز لمرتزقته بالتخريب ،وهذا ما حصل، فقضية مقدسة مثل القدس لا يمكن بل المرفوض نهائيا المتاجرة بها وأن تهان بإسلوب الغوغائيين الذين تعرضوا للمواطنين وللقوى الأمنية في عوكر.

وتابع: لا بد من تحميل المسؤولية كاملة لكل ما حصل للجهة التي دعت لتلك التظاهرة والقوى المشاركة فيها، فالقدس أقدس من ارتكاباتهم، وطريقها ليس من عوكر او حمص او حلب او بغداد او صنعاء.