بو عاصي: جولة الخزعلي تخطّ للسيادة ولبنان ليس أرضا سائبة

أكّد وزير الشؤون الإجتماعيّة بيار بو عاصي ان ما استفز “القوات اللبنانية” في جولة الأمين العام لحركة “عصائب أهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي إلى جنوب لبنان أمرين: أولا التخطي لسيادة اللبنانية فبأي حق يأتي مسؤول عسكري أو سياسي على دولة ذات سيادة مثل لبنان ويعلن استعداده لإرسال مقاتلين إلى لبنان من دون إستشارة الشعب اللبناني؟

ثانيا، يتكلم عن إنشاء دولة إسلامية في لبنان في وقت نحن كشعب لبناني وتحديداً كـ”قوات لبنانية” نريد تعزيز الدولة اللبنانية التي يحكمها فقط الشعب اللبناني من خلال ممثليه وبالتالي نحن لسنا أرضاً سائبة ليأتي أي شخص ويحضّر لمواجهة من دون إستشارة الشعب اللبناني”.

بو عاصي، وفي مداخلة عبر برنامج “نهاركم سعيد” ، شدد على ان موقف “القوات اللبنانية” من مسألة القدس واضح وتجلى ذلك في مجلس النواب بالرفض المطلق للقرار الذي اتخذه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبنقل السفارة الأميركيّة إلى القدس، معتبراً أنها ضربة كبيرة أولاّ لعمليّة السلام. واضاف: ” ولو أنها متعثرة منذ سنوات، لكن مسار السلام مسار ضروري لإعادة الحقوق تحديداً إلى الشعب الفلسطيني. وهذه الخطوة خلقت نقمة مبررة عند كافة الشعوب العربية وحتى في كل دول العالم هناك تعاطف كبير مع الشعب الفلسطيني”.

ولفت بو عاصي أنّ الخاسر الأكبر في هذا القرار هو الإدارة الأميركيّة وتابع: “هذا القرار مدان طالبنا ونطالب بالتراجع عنه، ونعلن للجميع بأننا إلى جانب الشعب الفلسطيني للمطالبة بحقوقه”.