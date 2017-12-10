“سوبر بوتين”… معرض يكرم الرئيس الروسي

يظهر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصورة الرجل الخارق أو لاعب هوكي الجليد وصديق للحيوانات وسانتا كلوز، في معرض بعنوان “سوبر بوتين”، يهدف إلى تكريم الرئيس الروسي الذي أعلن ترشحه لولاية رابعة.

ففي صالة كبيرة بمصنع مهجور في وسط العاصمة الروسية، بإمكان الزوار التمتع برؤية بوتين يداعب جروا، أو يستخدم راجمة لإطلاق صواريخ بألوان العلم الروسي.

وتقول إحدى منظمات المعرض، لوليا زيوجيفا (22 عاما)، لوكالة فرانس برس: “كل لوحة تظهر صفة وقيمة للرئيس”.

ويشارك في المعرض 30 “رساما ونحاتا يمثلون الشباب الروسي”.

ويتزامن افتتاح المعرض الذي اعلنت موسكو أنه سينتقل إلى برلين ولندن، مع إعلان الرئيس الروسي ترشحه للرئاسة لولاية رابعة في انتخابات 2018.

وفي حال فوزه سيستمر رئيسا لروسيا حتى 2024، ليصبح بذلك الزعيم الروسي الذي يمضي أطول فترة في السلطة بعد جوزف ستالين.