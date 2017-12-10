الحريري يتضامن مع المرأة

غرّد رئيس الوزراء سعد الحريري قائلاً: “التزاما مني بقضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها قضية المرأة، اعمل على تنفيذ التزامات لبنان الدولية ومنها مكافحة العنف ضد المرأة واصدار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وتوفير الموارد المالية لها وضمان إستقلاليتها”.

التزاما مني بقضايا حقوق الإنسان ومن ضمنها قضية المرأة، اعمل على تنفيذ التزامات لبنان الدولية ومنها مكافحة العنف ضد المرأة واصدار مرسوم تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب وتوفير الموارد المالية لها وضمان إستقلاليتها #HumanRightsDay#16Days pic.twitter.com/p6r79TOPQg — Saad Hariri (@saadhariri) December 10, 2017