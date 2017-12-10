بالصور: وسط بيروت يتلألأ بالأضواء…

اعتبر رئيس المجلس البلدي لبيروت جمال عيتاني أن لشجرة وسط بيروت طعم خاص فهي تجمع المساجد مع الكنائس.

وأشار عيتاني خلال إضاءة شجرة عيد الميلاد في ساحة الشهداء إلى أن عودة الرئيس الحريري إلى بيروت حملت مشاريع كثيرة للبنان كله، مؤكداً الوقوف إلى جانبه، وأضاف: “لن نستعين في المدينة بمولدات الكهرباء بعد 2018، وأصبحنا جاهزين لاطلاق المناقصة لسد فجوة الطاقة حتى لا ترى بيروت الظلام”.

وختم موجهاً تحية إلى القدس.



