طرابلس تضيء شجرة الميلاد

اعتبر الوزير السابق نقولا نحاس طرابلس عاصمة العيش المشترك والعيش الواحد. ومن جهته، قال راعي أبرشية طرابلس وعكار المارونية المطران جورج بو جودة خلال إضاءة شجرة الميلاد عند مستديرة النيني في طرابلس: “أجمل كلمة نقولها في المناسبة كلمة الملائكة عندما بشروا بمجيء المسيح “المجد لله في العلى وعلى الأرض السلام والرجاء الصالح لبني البشر”. وأضاف: “نحن جد سعداء بأن نحتفل في طرابلس بالذات بإنارة شجرة الميلاد تعبيرا عن العيش المشترك الذي نعيشه منذ زمن بعيد في طرابلس التي تميزت دائما به. واسمحوا لي في هذه السنة أن أقول اننا، وبالرغم من الفرح الروحي، نشعر بغصة لما يحدث في فلسطين، في أرض المسيح، في بيت لحم، في أرض السلام التي نحولها الى بلاد الخلافات والصراعات والحروب المستمرة. وتابع: “لنصل مع الملائكة ونطلب من الرب أن يعطينا السلام الحقيقي ويعطي العقل الراجح للسياسيين الكبار في هذا العالم الذين يتخذون القرارات التي توصل الى الخراب والدمار”. وختم: “نتمنى أن نبقى متضامنين، وأن نكون فاعلي سلام، وأن يعيد الله هذا العيد على الجميع بالخير والفرح والسلام وبصورة خاصة بأرض المسيح في بيت لحم وأورشليم القدس”. بدوره وجه الوزير السابق أشرف ريفي تحية من طرابلس إلى القدس مؤكداً أنها ستبقى عربية شاء من شاء وأبى من أبى.