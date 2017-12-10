قرية ألمانية بـ140 ألف يورو “فقط”

بيعت قرية “ألفينه” الصغيرة الواقعة في ألمانيا الشرقية، مقابل 140 ألف يورو، في مزاد علني فريد من نوعه نُظّم السبت في برلين.

وحددت مجموعة “كارهاوزن” المتخصصة في المزادات على العقارات السعر الأساسي لهذه القرية الصغيرة بـ 125 ألف يورو.

وقام شخص واحد لا غير لم يكشف عن هويته بالمزايدة في الثمن، عبر الهاتف لشراء هذه القرية ذات البيوت المتداعية التي كانت ملك مستثمرين لم تعرف هويتهم أيضا.

وقد تصدرت “ألفينه”، التي لم يسمع عنها الكثير في السابق، عناوين الأخبار منذ طرحها في مزاد، في إطار مسار غير اعتيادي لقرية بكاملها.

وهذه القرية الصغيرة هي، بالنسبة لوسائل الإعلام الألمانية، خير مثال على مآل قرى كثيرة كانت جزءا من جمهورية ألمانيا الديموقراطية سابقا، غرقت في الفقر بعد نزوح الشباب منها إثر إعادة توحيد البلد قبل 27 عاما.

ويعد هذا المزاد فرصة لترميم هذه القرية الممتدة على 16800 متر مربع تقريبا، على بعد حوالى 120 كيلومترا عن برلين حيث لا يزال يقيم نحو 20 شخصا.