جنبلاط: ترامب لم يفعل شيئا.. هو فقط أسقط أقنعة الأنظمة والحكام

علق رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط على إعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل.

وغرد جنبلاط عبر موقع “تويتر” قائلا: “لم يفعل الرئيس الأميركي شيئا جديدا.. ذكٌر العرب ان القدس محتلة منذ ٥٠ عام وأسقط بذلك كل الأقنعة من أنظمة وحكام وسلطات وهمية تحت الإحتلال”.

وأضاف: “ما الإدانة الا ظواهر صوتية فارغة وتافهة.. وحدنا في لبنان وبالرغم من الانقسام نملك المصداقية التاريخية في المقاومة وكل التحية لشعب فلسطين”.