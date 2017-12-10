اعتبر مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد المتقاعد وهبي قاطيشا ، أن ظهور القيادي في “الحشد الشعبي” قيس الخزعلي في لبنان ، ضربا لاتفاق سياسة “النأي بالنفس” الذي كان قد أعلن عنه قبل أيام، وكان يفترض أن تلتزم به كل المكونات السياسية بما فيها “حزب الله”.

وقال قاطيشا في تصريح إلى صحيفة “الشرق الأوسط”: “الظهور العسكري للحشد الشعبي في لبنان هو لهدف سياسي”، مطالباً القوى الأمنية بإلقاء القبض عليه”.

ورأى في جولة الخزعلي “تحديا للسلطات اللبنانية، ومتاجرة في القضية الفلسطينية من قبل إيران” ، مضيفاً: “وهذا ما يؤكده سلوكهم عبر نشر الفيديو للقول نحن موجودون أينما نريد”.

واعتبر قاطيشا القول إن الفيديو صوّر قبل ستة أيام، هو محاولة لإبعاد المسؤولية عن “حزب الله”، الذي وافق على بيان “النأي بالنفس” الصادر عن الحكومة اللبنانية قبل أربعة أيام، سائلا: “إذا كان الأمر كذلك ما القصد من عرضه في هذا التوقيت… وألم تكن حينها مباحثات هذا البيان جارية وفي طريقها إلى الإعلان؟”.

وذكّر قاطيشا بتصريح نائب أمين عام “حزب الله” الشيخ نعيم قاسم من طهران ، الذي جاء بعد يومين على اتفاق “النأي بالنفس”، قائلا: “خلال أقل من أسبوع تم خرق الاتفاق مرتين، وهناك من يقول لنا إن هناك ضمانات لالتزام “حزب الله” به”.

وكان قاسم قال من طهران: “محور المقاومة هو الذي يصوغ اليوم معادلات المنطقة”، وهو الأمر الذي تجنّب الرد عليه الرئيس سعد الحريري ، مانحا “إتفاق النأي بالنفس فرصة” بالقول: “كلامه ليس مقبولاً لا من قريب ولا من بعيد، ولن أستفيض في الرد عليه الآن، لأنني سأعطي فرصة لتثبيت النأي بالنفس”، بينما كان تعليق وزير الخارجية جبران باسيل بأن “كلام قاسم يمثل “حزب الله” ولا يمثلنا”.