محليات

الحواط: ممتلكات الناس في عوكر ليست مستعمرات إسرائيلية

 

 

أكد مرشح “القوات اللبنانية” عن قضاء جبيل زياد الحواط أن التظاهر من أجل مطلب محق لا يعني القيام بأعمال شغب، وشدد في تغريدة على موقع “تويتر” على أن ممتلكات الناس في عوكر ليست مستعمرات إسرائيلية، داعياً الى الاعتراض على القرار الاميركي بشأن القدس بطريقة سلمية.

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القوّات اللبنانيّةزياد الحواط
المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

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