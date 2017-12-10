الحواط: ممتلكات الناس في عوكر ليست مستعمرات إسرائيلية

أكد مرشح “القوات اللبنانية” عن قضاء جبيل زياد الحواط أن التظاهر من أجل مطلب محق لا يعني القيام بأعمال شغب، وشدد في تغريدة على موقع “تويتر” على أن ممتلكات الناس في عوكر ليست مستعمرات إسرائيلية، داعياً الى الاعتراض على القرار الاميركي بشأن القدس بطريقة سلمية.

التظاهر من أجل مطلب محق لا يعني القيام بأعمال شغب، وممتلكات الناس في عوكر ليست مستعمرات إسرائيلية…لنعترض بطريقة سلمية! — Ziad Hawat (@ziad_hawat) December 10, 2017