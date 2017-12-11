بلدية عبرين أضاءت شجرة الميلاد

أضاءت بلدية عبرين زينة الاعياد وشجرة الميلاد خلال احتفال أقيم عند مدخل البلدة في حضور رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، قائمقام البترون روجيه طوبيا، رئيس اتحاد بلديات منطقة البترون مرسيلينو الحرك، مرشح حزب “القوات اللبنانية” الدكتور فادي سعد، خادم رعية عبرين الخوري يوحنا مارون مفرج، منسق “التيار الوطني الحر” في منطقة البترون المهندس طوني نصر، منسق “القوات اللبنانية” في منطقة البترون عصام خوري، قائد فوج التدخل الاول في الجيش اللبناني العميد الركن غسان فاضل، مختاري بلدة عبرين، بالاضافة الى رئيس المجلس البلدي جورج طانيوس والاعضاء وحشد من أبناء البلدة والجوار.

وألقى رئيس البلدية كلمة قال فيها: “في استقبالك يا ملك المجد لبست البيعة أبهى حلاها” وعبرين اليوم لبست حلة العيد لأنك آت. نضيء اليوم شجرة الميلاد والمغارة والشارع العام باللون الابيض الذي يعكس نقاء قلوبنا واستعدادها لاستقبال ملك المجد. عبرين بلدة الحياة والأمل، بلدة الصلاة والقداسة، تستحق منا كل الفرح والعطاء.”

اضاف: “إرادة شبيبتنا وطلائعنا وفرساننا وأهلنا حققت بتطوعهم وعملهم المجاني ما ترونه الليلة. لكم مني ومن المجلس البلدي ألف شكر وامتنان، وسنكمل واياكم مسيرة انماء بلدتنا الحبيبة على أمل ان نفتتح سويا الحديقة العامة والمجسم الذي نقيمه عند مدخل البلدة”.

واعلن انتهاء مشروع تشجير الشارع العام بالاشجار الطبيعية التي تزينت بزينة فرح الميلاد وبهجته. وختم متوجها الى الحضور متمنيا للجميع “اياما مزدانة بالفرح والمحبة وستبقون انتم دائما وابدا زينة عبرين الدائمة”.

بعد ذلك اضاء طانيوس واطفال عبرين شجرة الميلاد وزينة الاعياد واقيم كوكتيل بالمناسبة وشرب الجميع نخب عبرين والاعياد.