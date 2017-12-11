بالصور: الأشرفية لبست حلة العيد وأضاءت شجرة العيد ومغارة الميلاد

لبست الاشرفية والرميل والصيفي حلة العيد مع حلول زمن الميلاد، حيث أضاء رئيس لجنة تجار الأشرفية طوني عيد الشجرة في ساحة ساسين، وتم تدشين المغارة الميلادية وسط اطلاق المفرقعات النارية، وذلك بحضور عضو كتلة نواب “الكتائب” النائب نديم الجميل، ونائب رئيس “التيار الوطني” الحر نقولا الصحناوي، والقيادي في “القوات اللبنانية” عماد واكيم، ورئيس لجنة تجار الرميل ايلي شويتي، ورئيس بلدية بيروت جمال عيتاني، وعدد من اعضاء المجلس البلدي، وحشد من فعاليات المنطقة.

اشارة الى أن العمل يتابع على قدم وساق لتزيين وانارة كل شوارع الأشرفية والرميل والصيفي في الايام المقبلة.