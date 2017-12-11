شائعات جديدة تكشف تفاصيلا عن هاتف “سامسونغ” الجديد

قال تقرير جديد إنه لن يتم كشف النقاب عن “سامسونغ” غالاكسي إس 9، في كانون الثاني المقبل، كما كان متوقعا.

وقد كان من المرجح أن يكون الظهور الأول للهاتف المنتظر من “سامسونغ في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) في لاس فيغاس الشهر المقبل، إلا أن ذلك أصبح محل شك الآن.

وبدلا من ذلك، فإنه وفقا للتقرير الجديد، سنضطر للانتظار حتى آذار للحصول على أول لمحة عن هاتف غالاكسي إس 9.

وقال متحدث باسم الشركة الكورية الجنوبية، إنه من غير المرجح أن يظهر غالاكسي إس 9 خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية، بحسب الصحيفة الكورية الجنوبية “the Korea Herald”.

ومن المعروف أن ظهور الهاتف في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لا يعتبر الظهور الرسمي له، إلا أن التقرير الأخير بدى مخيبا للآمال باعتبار أنه قد لا يتم الكشف عن الهاتف وتفاصيله.

ومن المرجح ان يكون غالاكسي إس 9 مشابها جدا لجهاز غالاكسي إس 8، مع احتمال ضئيل بتغير التصميم. ويقال إن “سامسونغ” قررت إعادة وضع الماسح الضوئي لبصمة الأصابع أسفل الكاميرا الخلفية، حيث يعتبر الماسح الضوئي للأصابع الذي يقع بجانب عدسة الكاميرا في جهاز إس 8، أسوأ ميزة في الهاتف، وفي حال قامت “سامسونغ” بإصلاحها فإن إس 9 سيتفوق على سابقه بشكل كبير.

وذكرت صحيفة “the Korea Herald” أيضا أن غالاكسي إس 9 سيتضمن تحسينا للماسح الضوئي لقزحية العين.

ووفقا لمصدر مطلع من “سامسونغ”، فإن الهاتف الجديد سيزود بكاميرا 3 ميغابيكسل لماسح القزحية بدلا من 2 ميغابيكسل المستخدمة في هاتف غالاكسي إس 8.