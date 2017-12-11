البرلمان العربي يندد في جلسة طارئة بقرار ترامب

ندد البرلمان العربي بقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل. وفي جلسة طارئة عقدها البرلمان في مقر الجامعة العربية بالقاهرة، الاثنين، دعا الحاضرون، في بيان مشترك، الأمم المتحدة لقيادة عملية السلام في فلسطين، وتحمل مسؤولياتها في صون وحماية القدس.

من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، إن القرار الأميركي “يعد تحديًا صارخًا لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين”.

وتابع “نحمل الولايات المتحدة الأميركية نتيجة قرارها غير المسؤول بشأن القدس، وما يشكله من تهديد على الأمن والسلم الدولي”.

ودعا السلمي، في نهاية كلمته بحضور رئيس الجامعة العربية أحمد أبو الغيط ومسؤولين عرب، إلى وضع خطة عربية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.

وكان ترامب وقّع، الأربعاء الماضي، على قرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، معترفًا بالأخيرة عاصمة لإسرائيل، وذلك تنفيذًا لسلسلة وعود قطعها أثناء حملته الانتخابية.