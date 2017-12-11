عشرة موقوفين بينهم فلسطينيون في “تظاهرة عوكر”

تحولت التظاهرة في محيط السفارة الأميركية في عوكر أمس، احتجاجاً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب نقل السفارة الأميركية إلى القدس ، إلى مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية، بعدما عمد بعض المتظاهرين إلى رمي زجاجات حارقة باتجاه الحواجز الأمنية، ومحاولة نزع الشريط الشائك وإشعال إطارات مطاطية وحاويات نفايات في محيط السفارة، مما اضطر القوى الأمنية الى فض الاعتصام بالقوة.

وعمد المتظاهرون إلى حرق إطارات ومجسم لترامب والعلم الإسرائيلي، تنديدا بالقرار الأميركي، قبل أن يحاولوا اقتحام حاجز أسلاك شائكة، فيما عملت القوى الأمنية على استخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع لإبعاد المتظاهرين عن الأسلاك الشائكة، من دون أن تنفع الدعوات لالتزام التعبير عن الرأي من دون إحداث أعمال شغب.

وقالت مصادر أمنية لصحيفة “الجريدة” الكويتية، إن “عدد الموقوفين في “تظاهرة عوكر” بلغ 10 أشخاص، وهم 4 لبنانيين و6 فلسطينيين”.

يشار إلى أن القوى الأمنية قطعت كل الطرقات المؤدية الى السفارة الأميركية في عوكر صباح أمس، ووضعت الأسلاك الشائكة عند مفترق ضبية – عوكر على بعد كيلومتر من السفارة.