الأسمر: لحوار مجدٍ بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية

وصف رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر انطلاق المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ”القيمة المضافة” لاسيما في هذه المرحلة، وقال: “هذا ما سيتجلى قريباً من خلال سلسلة من الحوارات، التي ستؤدي حتماً الى انفراجات على الساحة الاجتماعية والاقتصادية”.

وأضاف الاسمر في حديث الى وكالة “أخبار اليوم”: “هذا المنبر الحواري يرتدي الكثير من الاهمية انطلاقاً ممّا نعانيه من اوضاع صعبة، وبالتالي، لا بد للحوار أن يكون بين مختلف شرائح المجتمع اللبناني”.

وتابع: “مع وجود النوايا السليمة، التي تجلت الأحد عبر الاجماع الذي استطعنا توفيره، واليوم من خلال الانتخابات الديمقراطية وإن كانت بالتزكية، نأمل أن تذهب الامور في الاتجاه الصحيح نحو حوار مجدٍ بين الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية ومختلف شرائح المجتمع الممثلة في المجلس”.

وفي سياق متصل، أكد الاسمر أن التوافق السياسي يصب في الخانة الايجاية، قائلًا: “نطالب بفصل الاقتصاد عن الحالة السياسية التي تمر بفترات مختلفة من وئام الى تجاذبات، التي نأمل ألا تنعكس سلباً على الواقع الاقتصادي وتحديدا الواقع العمالي، شارحاً أن العمال يعانون الأمرين حالياً، بدءأ من اليد العاملة الاجنبية ثم الصرف التعسفي وصولًا الى عدم الاقرار بتصحيح الاجور”.

ولفت الإسمر الى أن العامل اللبناني يتعرض لضغوط كثيرة في هذه المرحلة، آملاً أن يؤدي المجلس الاقتصادي الاجتماعي النتائج المتوخاة.