بالفيديو: انهيار معبد بوذي جراء حريق ضخم

شب حريق في معبد بوذي بمقاطعة سيتشوان في الصين، لم تعرف أسبابه، وفقا لما ذكرته الحكومة المحلية في بيان.

وأخمدت السلطات الصينية النيران بعد 4 ساعات تقريبا، لكن هيكل المعبد الذي يتكون من 16 طابقا دمر بالكامل، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا.

بني المعبد خلال عهد أسرة مينغ بين 1368 إلى 1644، وجدد بعدها بسبب زلزال قوته 8 درجات، لكن الحريق قضى عليه تماما.

وبدأت السلطات الصينية تحقيقا بالحادثة للتعرف على أسباب وقوع الحريق.