قتيل وثلاثة جرحى إثر انقلاب باص في بلدة إيزال الضنية

قتل ي. عبد الرحمن في حادث سير وقع في بلدة إيزال ـ الضنية بعد انقلاب باص إثر اصطدامه بعمود كهرباء، كما أصيب ثلاثة أشخاص في الحادث، هم: هـ. ي، م. ع، وع. ع، وجرى نقلهم إلى مستشفى الضنية الحكومي لتلقي العلاج.

وأصيب شخص بجروح ورضوض مختلفة في حادث سير وقع في بلدة علما ـ زغرتا على طريق الضنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس، جرى نقله الى مركز العائلة الطبي في مجدليا ـ زغرتا للمعالجة.