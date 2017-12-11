أكد رئيس جهاز التواصل والإعلام في حزب “القوات اللبنانية” شارل جبور ، أن “حزب الله” يحاول إيصال رسالة بأنه غير معني بـ”النأي بالنفس”، من خلال تسريب فيديو الخزعلي”، داعياً إلى “التشدد بتطبيق القرار 1701 وضبط الحدود بشكل لا يسمح أبداً بتكرار مثل هذه الزيارة”.

كما دعا جبور في إتصال كع صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى “تفتيش مواكب “حزب الله” في حال تم التأكد من أن الخزعلي مرّ عبر أحد هذه المواكب”، مشيراً إلى أن ما حصل “يناقض بيان مجموعة باريس وبيان النأي بالنفس”.

وإذ أشار إلى أن موقف رئيس الحكومة سعد الحريري “جيد وضروري” بعد إنتشار المقطع، أكد جبور أن “القوات اللبنانية” ستطرح بالطبع هذا الموضوع في أول جلسة حكومية، وستسأل عن مآل التحقيقات في هذا الخصوص”، مؤكداً أن “النأي بالنفس ليس مع إسرائيل لكن لا أمين عام “حزب الله” حسن نصرالله ولا “حزب الله” هم من يقررون في هذا المجال، بل الدولة اللبنانية حصراً”.

ولم يخف جبور في حديثه لـ”الشرق الأوسط”، أن هناك “حوثيين وعراقيين وميليشيات أخرى تتدرب على يد “حزب الله” على الأراضي اللبنانية، وما الفيديو المنشور إلا قلة قليلة مما ظهر، وتسريبه يعني أن الحزب يريد إقامة مشروع الدولة الإسلامية الذي تريده إيران”.