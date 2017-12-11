الدكاش: “القوات” تعالت على الجراح في تشكيل المجلس الإقتصادي والإجتماعي… رغم التجنيات

تمنى ممثل جمعية الصناعيين في المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومرشح “القوات اللبنانية في كسروان شوقي الدكاش، ان يشكل المجلس بعد انتخاب اعضاء مكتبه، نقطة تحوّل في الاقتصاد المحلي، لا سيما من خلال التحاور بين القطاعات الانتاجية، كونه المكان الوحيد الذي يستطيع جمع كل الاطراف من اجل الحوار تحت سقفه.

واذ شدد في حديث لـ”أخبار اليوم” على الدور الكبير الذي سيلعبه المجلس، تمنى الدكاش على الرئيس شارل عربيد ان يكون دوره اكبر في الشأن الاقتصادي، خصوصاً ان لبنان يعاني من ظرف صعب جداً من الناحية الاقتصادية.

اوضح الدكاش ان “القوات اللبنانية” تعالت على الجراح في ما خصَ المجلس، ولم تدخل في صراعات في هذا المجال لانها تعتبر ان الاقتصاد في خطر وعلى جميع الاطراف ان تقف الى جانب هذا المجلس. واضاف: “رغم كل التجنيات التي حصلت، ساعدت “القوات” على تذليل العقبات من اجل تمرير المرحلة دون اي هزات سياسية في قلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً على ان “القوات” هي “ام الصبي” في هذا الموضوع.