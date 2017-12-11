مسؤول أميركي للرياض: روسيا تسعى لتنصيب فاروق الشرع رئيسا موقتا لسوريا

أخبر ​مسؤول أميركي​ ينسق مع الجانب الروسي في ​سوريا​ لصحيفة “​الرياض​” السعودية، أن ​روسيا​ تسعى لتنصيب نائب الرئيس السوري السابق ​فاروق الشرع​، وهو سني من محافظة درعا، كرئيس لمؤتمر ​سوتشي​ تمهيداً لاختياره كزعيم محتمل مؤقت في سوريا بعد الإعلان عن انتهاء الحرب.

كما يشمل الاتفاق بين الجانبين الروسي والأميركي منح المناطق الشمالية الشرقية الخاضعة لسيطرة ​الأكراد​ حكم أقرب الى الحكم الذاتي مع ضمان أن تكون معظم قوات سوريا الديموقراطية في المنطقة العربية من القوات العربية السنية في محاولة لجعل شمال شرق سوريا بالإضافة إلى الجنوب السوري مناطق نفوذ أميركية تكون بمثابة حصانة ضد التوسع الإيراني.