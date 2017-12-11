فؤاد مقصود في بيت الوسط برفقة النائب بهية

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مساء اليوم في “بيت الوسط” النائب بهية الحريري يرافقها الفائز في برنامج “نجوم العلوم” المخترع فؤاد مقصود والمشترك في البرنامج وسيم الحريري.

بعد اللقاء أوضح مقصود أن العمل بدأ اليوم ميدانيا على الأرض، وفي هذا الإطار قرر الرئيس الحريري والوزراء المختصون توقيع لبنان على معاهدة دولية لتسهيل طريق الابتكار، بما يساعد كل من لديهم أفكار مبدعة في لبنان أن يحوّلوا أفكارهم هذه إلى منتجات فعالة. كما كان اللقاء مناسبة بحثنا خلالها كيف يمكننا أن نكون في لبنان يدا واحدة لفتح المجال أمام كل من لديه مشاريع تغني البحث العلمي، خاصة وأنا كل أبحاثي التي سبق أن قمت بها في الجامعة الأميركية في بيروت كانت مدعومة من المجلس الوطني للبحوث العلمية والذي هو تحت إشراف مباشر من الرئيس الحريري”.

أما وسيم الحريري فقال: “زرنا اليوم الرئيس الحريري برفقة النائب بهية الحريري التي كانت تواكبنا منذ اليوم الأول، فلبنان بلد صغير لكننا قادرون على أن نرفع اسمه عاليا من خلال ابتكاراتنا، واليوم واجبنا أن ننقل خبراتنا لكل شاب وشابة في لبنان، ومتفائلون للغاية في هذا المجال”.