“حزب الله” يستغرب الإعتراض على جولة الخزعلي: حصلت وعاد.. وانتهت القضية!

فيما لوحظ ان “حزب الله” التزام الصمت ولم يصدر عنه أي بيان توضيحي، فان مصادر قيادية في الحزب استغربت الإعتراض على جولة قائد “عصائب أهل الحق” العراقية التابعة لـ”الحشد الشعبي” قيس الخزعلي ، واكتفت بالتساؤل: هل ان “النأي بالنفس” يشمل قضية فلسطين؟”.

وقالت المصادر القيادية في “حزب الله” لصحيفة “اللواء”: “نحن في محور المقاومة لا ننأى بأنفسنا عن قضية فلسطين ، والجولة حصلت وانتهت وعاد الخزعلي إلى بلده وانتهت القضية”.

وفي السياق، انتشر فيلم جديد على الحدود اللبنانية الجنوبية يظهر مقاتلين عراقيين وأفغان تابعين لـ”سراي السلام” (التابعة للتيار الصدري في العراق) بزي مقاتلين لـ”حزب الله”، يتولون الحراسة مع عناصر الحزب، ويتحدثون عن مشاركتهم في مساندة الحزب في التصدّي لأي عدوان.

لكن رئيس بلدية كفرحمام، أبلغ تلفزيون “المستقبل” ان الفيديو قديم، ولا وجود مسلح غريب داخل البلدة.