دوليات

سقوط صاروخين بمنطقة مفتوحة في أشكول والمدفعية الاسرائيلية تقصف غزة

أفادت وسائل اعلامية اسرائيلية بسقوط صاروخين بمنطقة مفتوحة في أشكول من دون أن تدوي صافرات الإنذار، مشيرةً الى أن “المدفعية الإسرائيلية أطلقت 3 قذائف تجاه أراض شمال شرق خانيونس جنوب ​قطاع غزة”.

 

وأوضحت الوسائل أن “المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرصدا للمقاومة ونقطة لجهاز الضبط الميداني شرق خانيونس جنوب قطاع غزة”.

 

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أشكول
المصدر:
وكالات

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