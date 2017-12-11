دولياتالاثنين 11 كانون أول 2017 سقوط صاروخين بمنطقة مفتوحة في أشكول والمدفعية الاسرائيلية تقصف غزة أفادت وسائل اعلامية اسرائيلية بسقوط صاروخين بمنطقة مفتوحة في أشكول من دون أن تدوي صافرات الإنذار، مشيرةً الى أن “المدفعية الإسرائيلية أطلقت 3 قذائف تجاه أراض شمال شرق خانيونس جنوب قطاع غزة”. وأوضحت الوسائل أن “المدفعية الإسرائيلية استهدفت مرصدا للمقاومة ونقطة لجهاز الضبط الميداني شرق خانيونس جنوب قطاع غزة”. #عاجل أغار جيش الدفاع من خلال دبابات وطائرات على مواقع تابعة لحركة #حماس_الإرهابية في جنوب قطاع #غزة. وجاءت هذه الغارات ردًّا على إطلاق قذيفة صاروخية باتجاه منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي #أشكول. يعتبر جيش الدفاع #حماس مسؤولة وحيدة لما يجري في #قطاع_غزة — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) December 11, 2017 كلمات مفتاحية: أشكولالمصدر: وكالات