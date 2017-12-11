رصد بالتفصيل 70 عاما من العلاقات بين لبنان وإيطاليا

صادفت زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى ايطاليا مع حلول الذكرى السبعين لاقامة العلاقات الدبلوماسية بين لبنان وايطاليا سنة 1947، وهي الدولة التي انهت للتو ترؤسها لمجلس الامن خلال شهر تشرين الثاني حيث استلمت الرئاسة اليابان، على ان تنتهي عضويتها في المجلس في الشهر الجاري.

على مستوى العلاقات السياسية بين البلدين، يؤكد مصدر ديبلوماسي ايطالي ل “اخبار اليوم” ان “ايطاليا تدعم بصورة متواصلة وحدة وسيادة واستقلال لبنان في المحافل الدولية كافة، وتؤيد تنفيذ القرارات الدولية الخاصة به لا سيما منها تطبيق القرار 1701”.

يضيف المصدر “تتابع ايطاليا باهتمام كبير عملية الاستقرار الداخلي وتماسك المؤسسا الديموقراطية اللبنانية، وتشجع دائما على الحوار بين المكونات السياسية والدينية اللبنانية كافة، وترى بأن للبنان دورا حيويا في الدفاع عن الاستقرار والديمقراطية في المنطقة ويشكل نموذجا للعيش المشترك.

ويتابع تعاني ايطاليا مثل لبنان من ازمة تدفق اللاجئين، خاصة وان عدد كبير منهم (من القارة الافريقية خاصة) يعتبرون شواطئ ايطاليا المدخل الى اوروبا ويستهدفونها على هذا الاساس.

يوضح المصدر ان لبنان اعتمد على ايطاليا لنقل مخاوفه الى الاتحاد الاوروبي وفي مجلس الامن من خلال العضوية غير الدائمة لايطاليا والتي انتهت، وايطاليا تشدد على وجوب الحد من تداعيات الازمة السورية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والامنية على لبنان والعمل مع لبنان على تأمين عودة النازحين الامنة الى بلادهم”.

يؤكد المصدر على ان بلاده “تدعم الحل العادل والشامل في المنطقة وفق مبادرة السلام العربية الصادرة عن قمة بيروت 2002 مع التأكيد على حق العودة، ووجوب وضع حد للانتهاكات الاسرائيلية اليومية والتوسع بالاستيطان.

ماذا عن المشاركة الايطالية في قوات الطوارئ الدولية المؤقتة العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)؟

يشرح المصدر ان “مشاركة ايطاليا في قوات “يونيفيل” هي من تاريخ قدومها الى لبنان في 3 تموز 1979، وعديد ضباط الاركان 25، وعديد كتيبة المشاة 1053، ومراكز انتشارهها في: شمع، المنصوري، اللبونة، رأس الناقورة، الناقورة. اما المهمة فهي مشاة وهندسة وطوافات، وعدد الطوافات 6 من نوع AB212 ، وعدد شهداء الوحدة ستة شهداء”.يقول المصدر ان “ايطاليا تسلمت قيادة قوات يونيفيل ثلاث مرات:

– من 2-2-2007 لغاية 28-1-2010 الجنرال كلاوديو غراتسيانو

– من28-1-2012 لغاية 24-7-2014 الجنرال باولو سييرا

– من 24-7-2014 لغاية 18-7-2016 الجنرال لوسيانو بورتولانو.

وشاركت البحرية الايطالية في القوة البحرية العاملة ضمن قوات يونيفيل اعتبارا من ايلول 2006 ولغاية 20-12-2013 تولت خلالها قيادة القوة البحرية اربع مرات.

وعدد العناصر الايطاليين الذين شاركوا في يونيفيل منذ انشائها حتى اليوم حوالي 25000 ضابط وجندي، وشاركت ايطاليا ايضا في القوات المتعددة الجنسيات في بيروت بعد الاجتياح الاسرائيلي سنة 1982.