الكتائب تستنكر إعتداءات عوكر

إستنكر حزب “الكتائب” والاعتداءات التي رافقت تظاهرة عوكر الأحد يحذّر السلطة السياسية من التعامي عن خطورة هذه الافعال التي لا علاقة لقضية القدس بها.

وإعتبر في بيان صادر عنه عقب إجتماعه الأسبوعي، أن القدس مدينة مفتوحة لجميع الثقافات والأديان والحضارات، وطالب بتطبيق مقررات قمة بيروت والقرارات الدولية ذات الصلة لتحقيق السلام في المنطقة.

وأشار إلى أن ظهور ميليشيات عراقية وافغانية مسلحة في الجنوب تهدد وتتوعد من دون إذن قيادة الجيش والسلطات المختصة هو خرق لسيادة الدولة وتهديد للامن والاستقرار.