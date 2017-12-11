دولياتالاثنين 11 كانون أول 2017 السعودية ستسمح بفتح دور سينما مطلع 2018 أكدت المملكة العربية السعودية الإثنين انها ستسمح بفتح دور سينما اعتباراً من مطلع عام 2018 . وقال وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد في بيان: “الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع”. وأضاف: “من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما”. كلمات مفتاحية: المملكة العربية السعوديةالمصدر: الوكالة الوطنية للإعلام