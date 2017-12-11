السعودية ستسمح بفتح دور سينما مطلع 2018



أكدت المملكة العربية السعودية الإثنين انها ستسمح بفتح دور سينما اعتباراً من مطلع عام 2018 .

وقال وزير الثقافة والإعلام عواد بن صالح العواد في بيان: “الهيئة العامة للاعلام المرئي والمسموع ستبدأ في إعداد خطوات الإجراءات التنفيذية اللازمة لافتتاح دور السينما في المملكة بصفتها الجهة المنظمة للقطاع”.

وأضاف: “من المقرر البدء بمنح التراخيص بعد الانتهاء من إعداد اللوائح الخاصة بتنظيم العروض المرئية والمسموعة في الأماكن العامة خلال مدة لا تتجاوز 90 يوما”.