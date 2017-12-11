مشاريع جديدة بين لبنان والصندوق الكويتي بقيمة ملياري دولار

قام مفوض الحكومة لدى مجلس الإنماء والاعمار بزيارة الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية والإجتماعية في الكويت والتقى المدير العام للصندوق عبد الوهاب البدر بحضور مستشار الصندوق الدكتور محمد الصادقي.

وتم البحث في تمويل مشاريع عدة في المياه والصرف الصحي، وقد وعد المدير العام القيام بزيارة قريبة إلى بيروت لتوقيع عدد من الاتفاقيات.

كما أعرب المدير العام خلال اللقاء عن سروره من الإجراءات التي إتخذت من قبل مجلس الإنماء والاعمار لانطلاق المناقصات المتعلقة بتقديم عدد من التجهيزات والاليات إلى البلديات واتحادات البلديات التي يمولها الصندوق الكويتي من خلال هبة مقدمة إلى الدولة اللبنانية والمتوقع تسليمها إلى البلديات في الفصل الاول من العام، مؤكداً جهوزية الصندوق الكويتي لتمويل بناء ثلاثة معامل لانتاج الطاقة الكهربائية بقدرة ٥٠٠ ميغاوات لكل معمل وبقيمة ملياري دولار بالاضافة إلى كافة البنى التحتية العائدة لهما والتي تنتظر موافقة الدولة اللبنانية للسير بالمشروع.