خلوة انتخابية لجميع رؤساء مراكز “القوات” في جزين

نظّم مكتب الانتخابات في حزب “القوات اللبنانية” منطقة جزين خلوة انتخابية لجميع رؤساء المراكز ولجانهم بالإضافة إلى الفريق الملم بلوائح الشطب بإشراف منسق “القوات اللبنانية” في منطقة جزين السيد جوزف عازوري بتاريخ 09-10 كانون الأول في مركز جزين.

تخلل برنامج الخلوة ندوة عن قانون الإنتخاب وتعريف اللجان على رؤساء المحاور والمراكز.

كما أقيم تدريب تطبيقي بين مراكز الإقتراع ورؤساء المحاور والمراكز.

وذلك تكون الماكينة الإنتخابية في منطقة جزين قد أتمت عمليا جميع الامور اللوجستية المتوجبة عليها، وسجلت بعض النقاط من قبل رؤساء المحاور لدرسها وتحسينها تفاديا لاي مستجدات تحصل في موعد الأنتخابات النيابية.