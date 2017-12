بالفيديو: لحظة وقوع إنفجار نيويورك

افادت وسائل إعلام أميركية بإصابة عدد من الأشخاص في انفجار في نيويورك في محطة مترو في مانهاتن، لم تعرف أسبابه بعد، وقد أعلنت الشرطة الأميركية توقيف مشتبه به.

وأكّدت الشرطة أن المشتبه به المعتقل بصحة جيدة، وأنها تتعامل مع الحادث كعمل إرهابي. والمشتبه فيه هو رجل من بروكلين، شرق منطقة Flatbush.

BREAKING VIDEO: Moment of explosion at 42nd St and 8th Avenue in Manhattan pic.twitter.com/JwygdnnwNb

UPDATE: The NYPD says the suspect, still in custody, has not died.

