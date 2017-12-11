تحت المجهر

بالفيديو: لحظة وقوع إنفجار نيويورك

افادت وسائل إعلام أميركية بإصابة عدد من الأشخاص في انفجار في نيويورك في محطة مترو في مانهاتن، لم تعرف أسبابه بعد، وقد أعلنت الشرطة الأميركية توقيف مشتبه به.

وأكّدت الشرطة أن المشتبه به المعتقل بصحة جيدة، وأنها تتعامل مع الحادث كعمل إرهابي. والمشتبه فيه هو رجل من بروكلين، شرق منطقة Flatbush.

 

 

المصدر:
وكالات

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