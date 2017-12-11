بري استقبل لجنة الصداقة الاوكرانية وابرق الى المعصوم مهنئا

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، بعد ظهر اليوم في عين التينة، “لجنة الصداقة البرلمانية الاوكرانية – اللبنانية” برئاسة النائب سيرهي سوبوليف والسفير الاوكراني إيهور اوستاش، وجرى عرض العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين.

وكان الرئيس بري استقبل نقيب المحامين اندريه الشدياق والنقيبة السابقة أمل حداد، وجرى عرض شؤون عدليه وعدد من مطالب المحامين.

واستقبل بري رئيس اساقفة بيروت للموارنة المطران بولس مطر واللجنة العليا للمدارس الكاثوليكية، وعرض معهم قضية سلسلة الرتب والرواتب والاقساط المدرسية. كما استقبل رئيس مجلس النواب قنصل لبنان في ديترويت سوزان موزي.

ومن جهة اخرى، ابرق الرئيس بري الى الرئيس العراقي فؤاد المعصوم مهنئا بالانتصار على الارهاب وبسط الامن العراق. كما بعث برقية مماثلة الى رئيس مجلس الوزراء العراقي حيدر العبادي، متمنيا الازدهار وترسيخ الوحدة في البلاد. كما هنأ رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري. وابرق الى رئيس مجلس الشورى القطري أحمد بن عبد الله زيد آل محمود مهنئا بإعادة انتخابه.